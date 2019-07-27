Libya açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kazasında en az 116 göçmen denizde kayboldu, 132 kişi kurtarıldı.

Libya deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Libya Sahil Güvenlik ekipleri ve Libyalı balıkçılar tarafından kurtarılan 132 kişinin, yeniden Libya'ya götürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) de, balıkçıların batan gemideki yaklaşık 150 kişiyi kurtardıklarını ve bu kişilerin Libya'ya gönderildiğini açıkladı. BMMYK sözcüsü Charlie Yaxley, sayıların doğrulanması halinde, bu yıl Akdeniz'de meydana gelen en büyük göçmen kazası olabileceğini söyledi.

Son yıllarda göçmenler, Libya'yı riskli deniz yolculuklarıyla Avrupa'ya ulaşmak için bir güzergâg olarak kullanıyor. BMMYK, Libya'dan yola çıktıktan sonra kaza geçiren ve kurtarılan göçmenlerin, "insanlık dışı şartlarda cezaevine atıldığı" gerekçesiyle, yeniden Libya'ya gönderilmemesi çağrısı yapıyor.