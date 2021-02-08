Libya, BAE, Umman ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

AA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 21 kişi yaşamını yitirdi, 856 yeni vaka tespit edildi, 883 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1974'e, vaka sayısının da 124 bin 882'ye çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 105 bin 422 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 9 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 798 yeni vaka görüldü, 3 bin 933 kişi ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 930'a, vaka sayısı 329 bin 293'e, iyileşen hasta sayısı da 309 bin 692'ye çıktı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında bir kişi daha vefat etti, 343 yeni vaka kaydedildi, 155 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybı 1535'e, vaka sayısı da 135 bin 990'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 127 bin 853 oldu.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha hayatını kaybettiği, 427 kişinin enfekte olduğu, 123 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 154 bin 525'e, iyileşen hasta sayısının da 147 bin 33'e çıktığı kaydedilen açıklamada, salgındaki toplam can kaybının 251 olduğu hatırlatıldı.