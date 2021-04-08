Libya Başbakanı Dibeybe BAE'de Veliaht Prens Al Nahyan ile

AA

Libya Başbakanı Dibeybe Körfez turunun ilk durağı Kuveyt'teki temaslarının ardından BAE'ye geçti.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Dibeybe ve beraberindeki heyetin BAE Veliaht Prensi Al Nahyan ile Hosn Sarayı'ndaki görüşmesinde, "iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi" ele alındı.

Görüşmede Al Nahyan, Dibeybe ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ve Libya'nın içinde bulunduğu zorluklarla başa çıkacağını ifade etti.

Bu kritik süreçte Libya halkının yanında yer aldıklarını belirten Al Nahyan, Libya'daki yeni yol haritasının birlik ve istikrara vesile olmasını temenni etti.

Al Nahyan ayrıca, Libya halkının yıllardır devam eden çatışmalardan sonra ulusal birlik ve istikrarlı bir sürece girme arayışında olduğunu dile getirdi.

Dibeybe de ülkesinin BAE ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirterek, güvenlik, yatırım ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ortaklık kurulabileceğini söyledi.

- BAE'nin Libya'daki faaliyetleri

BAE, Nisan 2019'da Libya'daki hükümete karşı darbe yapmak istemişti.

Abu Dabi yönetiminin açık bir şekilde askeri ve mali desteğini alan Libya'daki darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için ciddi askeri hamleler gerçekleştirse de hedefine ulaşamamıştı.

Hafter'in Türkiye'nin desteklediği Libya ordusu tarafından hezimete uğratılmasına rağmen, darbeci generale bağlı milis güçler halen ülkede ciddi bir istikrarsızlık faktörü olarak varlık göstermeye devam ediyor.