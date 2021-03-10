Libya Başbakanı Dibeybe'nin hükümeti güvenoyu aldı

AA

Libya'daki Temsilciler Meclisi, ülkenin doğusundan ve batısından temsilcilerin buluştuğu, başkentin 450 kilometre doğusundaki Sirte kentinde üç gün süren oturumu tamamladı.

Dibeybe'nin 26 bakanın yer aldığı kabinesine 133 katılımcıdan 132 geçer, bir çekimser oy verildi.

Oturumun ardından konuşan Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, meclisin hükümete güvenoyunun Birleşmiş Milletler'in (BM) yol haritasında kararlaştırılan seçimlere kadar geçerli olduğunu söyledi.

Güvenoyunun ardından meclise hitap eden Başbakan Dibeybe, meclise "tarihi bir karara imza attığı" için teşekkür ederek, temsilcilere "Tüm aşamalarda benimle çalışmanızı, Libya'da bir araya gelmeyi ve çıkarılan nefreti unutmayı arzu ediyorum." dedi.

Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkanlığı ve Libya Yüksek Seçim Kurulu'nun destekleriyle vadedilen tarihte seçimleri gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurguladı. Devletin bölünmeyeceğini dile getiren Dibeybe, "Sizlere sözümdür. Tekrar savaş olamaz." diye konuştu.

BM öncülüğünde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu yol haritasına göre, Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Başbakan Dibeybe ve göreve gelen yönetimin, ülkeyi 24 Aralık 2021'e kadar seçime taşıması öngörülüyor.