Libya Başbakanı Dibeybe:

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda başbakanlığa seçilen Dibeybe, ülkenin doğusundaki Tobruk kentine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Twitter hesabından yazılı açıklama yaptı.

Gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile meclis üyeleriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Dibeybe, yeni hükümeti kurma sürecini ele aldıklarını kaydetti.

Dibeybe açıklamasında, "Libya'nın her bir köşesinde halkımızla sürekli irtibat halinde olmaya çalışacağız ve bunun bir göstergesi olarak ülke topraklarının tamamında görev alamayacak adayları hükümete kabul etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Dibeybe, Tobruk ziyareti kapsamında Bingazi'de Hafter ile görüşmeden Trablus'a geri döndü. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi'nin birkaç gün önce Hafter'le gerçekleştirdiği görüşmenin tepki çekmesi nedeniyle Dibeybe'nin Hafter ile görüşmediği belirtildi.

Cenevre'deki görüşmelerde alınan kararlara göre, Dibeybe'nin, hükümeti kurması için önünde yaklaşık bir hafta süre bulunuyor.