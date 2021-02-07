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Libya'da geçiş yönetimi belirlendi: Başkanlık Konseyi'nde kimler var?

75 temsilciden oluşan heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yaptığı seçimde, 24 Aralık'taki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek olan ve dört kişiden oluşan geçiş konseyini seçti. Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Fethi Başağa, Başbakan seçilemedi.

Libya'da geçiş yönetimi belirlendi: Başkanlık Konseyi'nde kimler var?
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Libya'da 75 temsilciden oluşan heyet, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yaptığı seçimde, 24 Aralık'taki seçimlere kadar ülkeyi yönetecek dört kişilik geçiş konseyini seçti.

Başkanlık Konseyi'nin yeni lideri Muhammed Yunus el Menfi, Başbakan da Abdulhamid Muhammed Dibeybe olacak.

Konsey'de yer alacak diğer iki isim ise eski Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el Koni ve Abdullah Hüseyin el Lafi.

Oylama 1 Şubat'ta başladı

Pazartesi gününden bu yana İsviçre'de bulunan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 75 üyesi, Başkan ve Başbakanı belirlemek için oylama yaptı. Kazanmak için gerekli olan yüzde 70'lik oy oranına hiçbir grup ulaşamayınca, en fazla oyu alan dörder kişilik dört liste arasından yeniden seçim yapıldı.

Bu seçimde de gerekli olan yüzde 60'lık oyu hiçbir liste alamayınca, 20 oy alan Dibeybe ve 25 oyla ilk oylamadan birinci çıkan Fethi Başağa'nın listeleri son kez seçime girdi. Bu kez seçimi 34'e karşı 39 oyla Dibeybe'nin listesi kazandı.

İlk turda en fazla oyu alan listede Başbakan adayı olan Fethi Başağa, Ankara'ya sıklıkla ziyaretlerde bulunan ve Türk yetkililere yakınlığıyla bilinen bir isim.

Başağa'nın listesinde Başkanlık Konseyi Başkanı adayı olan Agile Salih ise Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin başında. Ankara'yla teması da olan Salih, Rusya ve Mısır'a yakınlığıyla biliniyor, Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'le bağlantıları var.

https://www.youtube.com/watch?v=20x_FaEX6gw&feature=youtu.be

Dibeybe ve Menfi kimdir?

Mısratalı bir iş insanı olan Abdulhamid Muhammed Dibeybe, Kanada'danın Toronto kentinde mühendislik yüksek lisansı yaptı. Libya Gelişim ve Yatırım Şirketi'nin başında olan Dibeybe, aynı zamanda Gelecek Akımı Partisi'nin de lideri.

Libyalı diplomat Muhammed Menfi de Trablus hükümetinin Yunanistan'a atadığı büyükelçiydi. Ancak 2019'da Trablus hükümeti ve Türkiye arasında deniz yetki alanları anlaşması imzalandığında Atina, Menfi'yi sınır dışı etmişti.

Geçici yönetimi 24 Aralık'a kadar görev yapacak

Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac, Eylül ayında bir açıklama yaparak istifa edeceğini açıklamıştı. Ancak ardından BM öncülüğünde yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanması halinde yeni yönetim oluşturulana kadar görevde kalmayı kabul etmişti.

Başbakan Fayez el Sarrac'ın yönetimi kısa süre içinde yeni seçilen Başbakan ve Başkanlık Konseyi'ne devretmesi bekleniyor.

Aralık ayındaki seçime kadar UMH ile Tobruk'ta ilan edilen Temsilciler Meclisi, oylama sonucunda oluşturulacak olan yönetim tarafından, tek merkezden yönetilecek.

- BBC

23 Ekim'de Trablus hükümetine karşı 2014'ten bu yana savaşan Halife Hafter'e bağlı bir heyetle Trablus hükümetinden bir askeri heyetin imzaladığı ateşkes anlaşması sonrası Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılan görüşmelerde, 24 Aralık 2021'de ülkede seçimlerin yapılması konusunda da uzlaşı sağlanmıştı. Buna göre önce ülkeyi seçime götürecek bir geçici yönetim oluşturulması konusunda da anlaşmaya varılmıştı.

Geçiş yönetimi, seçim hazırlıklarını yönetecek.

Yönetimi seçen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" olarak adlandırılan bu 75 kişilik heyette, ülkenin birçok farklı bölgesinden kabile liderleri, siyasi grupların temsilcileri ve bölgesel yönetimlerin başkanları var.

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