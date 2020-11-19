Libya'da Hafter milisleri balıkçı teknelerine Sirte Limanı'nı boşaltmaları emrini verdi

AA

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin balıkçıların 5 gün içinde gemilerini limandan çıkarmalarını istediğini belirtti.

Dırah, bu emrin Hafter milislerinin 5+5 Ortak Askeri Komite sonucu varılan anlaşmanın uygulanmasına niyetli olmadıklarını gösterdiğini söyledi.

Anlaşma gereği yabancı paralı askerlerin Sirte'den çıkması ve ardından yolun açılmasının söz konusu olduğunu dile getiren Dırah, Sirte ile Misrata'yı birbirine bağlayan yolun açılmasının paralı askerlerin geri çekilmesine ve bölgedeki mayınların kaldırılmasına bağlı olduğunu ancak Sirte-Cufra'daki askeri hareketliliğin bunu göstermediğini vurguladı.

Dırah, Vadi Carif Barajı ve Battuma bölgeleri yakınlarında Rus paralı askerlerinin bulunduğunu ve halen Gırdabiyye Hava Üssü'nün bu unsurların işgali altında olduğuna dikkati çekti.

- 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM nezdinde meşru Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı heyetlerin 5+5 görüşmelerinde vardığı anlaşmanın en dikkati çeken maddelerinden biri "yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" idi.

Cenevre görüşmelerinin ardından taraflar, Libya'nın güneybatısında başkent Trablus'a 450 kilometre uzaklıktaki Gadamis kentinde 2-4 Kasım'da toplanarak 2019'dan bu yana ilk kez ülke içinde bir araya gelmiş oldu.

Gadamis'te düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarında, "kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanması için atılacak somut adımlara ilişkin uzlaşı sağlandığı" duyuruldu.

- Yabancı paralı askerlerin varlığı

Gadamis toplantısı sonucunda ortak komitenin üzerinde uzlaştığı maddelere göre, "askeri güçlerin karargahlarına dönüşünü ve yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesini" denetlemek üzere askeri bir alt komite oluşturulmasına karar verildi.

Ancak Cenevre anlaşmasındaki "yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi" maddesinin, Gadamis görüşmelerinde, "yabancı unsurların askeri temas hatlarından çekilmesi" olarak güncellendiği göze çarpıyor.