Libya'da İslam'a hakaret eden Macron'a tepki amacıyla Fransız bayrağının üzerinden araçlarla geçildi

AA

Ülkedeki February kanalında, Libya'nın batısındaki Misrata kentinde ana yola Fransa bayrağının serildiği ve sürücülerin bayrağın üzerinden araçlarıyla geçtiğini gösteren görüntüler yayınlandı. Araçlar Fransız bayrağının üzerinden geçerken yol kenarındaki gençler de alkış ve ıslıkla destek verdi.

Yapılan gösterinin Fransa'da İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yapılan hakarete verilen tepki ve kınamanın bir parçası olduğu aktarıldı.Libya Fetva Kurumu dün, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam karşıtı tutumu ve Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması" nedeniyle Fransız mallarını boykot etmenin, "her Müslüman'ın görevi" olduğuna dair fetva yayınlamıştı.

Fransız ürünleri yerine alternatiflerine yönelmek gerektiğine işaret edilen açıklamada, alternatifi bulunamayan durumlarda ise "Peygambere duyulan sevgi, Müslümanlar için canları ve mallarından daha değerli olduğu için bu yokluğa sabredilmesi gerektiği" kaydedilmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.