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Libya'da Kaddafi dönemi yöneticilerinden Mansur serbest kaldı

Libya'nın 9 yıl hapis yatan devrik lideri Muammer Kaddafi döneminde İç Güvenlik Örgütü Başkanı Abdullah Mansur, Trablus'ta serbest bırakıldı

Libya'da Kaddafi dönemi yöneticilerinden Mansur serbest kaldı
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AA

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "2011'deki Şubat Devrimi, zulmün kalkması ve adaletin gerçekleştirilmesi hedefinden başka bir şey için değildi" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; tutuklu Abdullah Mansur'un serbest bırakılması için tüm tarafların çabalarına olumlu karşılık veren başsavcıya teşekkür eden Dibeybe, zulmün her yerde ve herkesin üzerinden kalmasını hedefleyen uzlaşı çabalarına destek vermeleri için tüm Libyalılara çağrı yaptı.

Abdullah Mansur, 2011'de Muammer Kaddafi rejimine karşı yapılan halk devrimi sonrasında ülkenin güney komşusu Nijer'e kaçmış, 14 Şubat 2014'te bu ülkeden teslim alınmıştı.

Nijer'den getirildikten sonra, Trablus'taki tutulduğu hapishanede çekilen bir görüntüde Libya halkından özür dileyen Mansur, yanlış bir ideolojinin yönlendirmesiyle gerçekleri göremediğini, insan haklarını ihlal eden suçlar işlediğini itiraf etmişti. Mansur, Libyalı birçok suçsuz insana işkence yaptığını söyleyerek, önce Allah'tan sonra da Libya halkından af dilediğini açıklamıştı.

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