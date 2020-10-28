Libya'da Macron'a tepki için fotoğrafını yerdeki sosyal mesafe etiketlerine bastılar - TRABLUS

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Başkent Trablus'un Ayn Zara semtindeki bir kadın giyim mağazasında Macron'un tutumuna gösterilen tepki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe uygulamasına yansıdı.Mağaza yetkilileri, müşterilerin kasa önünde sosyal mesafe kuralına uymaları için hazırlanan, "Lütfen burada durun" yazılı etiketlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını kullandı.Mağazada alışveriş yapan müşteriler, Macron'un fotoğrafının bulunduğu uyarı etiketlerine basarak sıralarını bekledi.- Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler sürüyorFransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer uygulamalar görülmeye başlandı.Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.