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Haberler Dünya LİBYA'DA SEÇİME DOĞRU! Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
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Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in siyasi müttefiki, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih (77), 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Savaş suçu işlemekle itham edilen Halife Hafter de, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklamıştı.

LİBYA'DA SEÇİME DOĞRU! Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı
Hafter'in müttefiki Libya Başkanlığı'na aday
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HABERTURK.COM / AA

Salih kendisine yakın yerel televizyonda yayınlanan görüntülü mesajında "Geçmişi aşmak, ülkedeki çatışma sayfasını kapatmak, yeni bir sayfa açarak geleceğe daha sağlıklı bakmak ve ulusal uzlaşmayı başlatmak için çalışıyoruz." ifadesine yer verdi.

Başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurarak "ülkedeki kurumların birliğini sağlama, güvenliği destekleme ve hesap verebilirlik ve denetim için bir mekanizma oluşturma" konularında istekli olduğunu iddia eden Salih, "Ulusal uzlaşma, ülkemizin istikrarı için bir mihenk taşıdır." diye konuştu.

Libya'da Yüksek Seçim Komisyonunun duyurusuyla 8 Kasım'da başlayan adaylık başvuru süreci; başkanlık seçimleri için 22 Kasım'da, parlamento seçimleri için ise 7 Aralık'ta sona erecek.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için 11 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğunu belirtmiş; ancak başvuruların "adayların nihai kabulü anlamına gelmediğini" bildirmişti.

HAFTER DE ADAY

Savaş suçu işlemekle itham edilen Halife Hafter de, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Bingazi’den çektiği video ile adaylığını açıkladı.

KADDAFİ'NİN OĞLU DA ADAY OLMAK İÇİN BAŞVURMUŞTU

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleri için adaylık başvuruda bulunmuştu.

Libya'daki Yüksek Seçim Komisyonunun 3 ofisi, Seyfülislam Kaddafi'nin adaylığına karşı düzenlenen protestolar ve halk baskısı üzerine kapatıldı.

Ülkenin güneyinde yer alan Sebha kentindeki seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011'de babasının devrilmesinden bu yana ilk kez ortaya çıkmıştı.

Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında "cinayet" ve "paralı asker kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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