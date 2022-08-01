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Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü

Libya'da bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada akaryakıt tankerinde yangın çıktı. Çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybederken 40 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Libya'da yakıt tankerinde çıkan yangın sonucu 7 kişi öldü
Libya'da akaryakıt tankerinde yangın çıktı: 7 ölü
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AA

Libya'nın güneyinde yakıt taşıyan bir tankerde çıkan yangın sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bozulan tankerden yakıt aktarımı yapıldığı sırada yangın çıktı.

Olayda 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını aktaran kaynaklar, yangının etkisi nedeniyle henüz kimlik tespitinin yapılamadığını kaydetti.

Yangının nedenine dair ayrıntılı bilgi verilmezken, Ulusal Birlik Hükümeti'nden de henüz açıklama yapılmadı.

Fotoğraflar, İHA tarafından servis edilmiştir.

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