Libya Donanma Sözcüsü Ayoub Kassem tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında meydana gelen gemi kazasında denize düşen 115 kişinin kayıp olduğu ve boğulmuş olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi. Yetkililer 134 kişinin sahil güvenlik ekipleri ve yerli balıkçılar tarafından kurtarıldığını belirtti.

Kassem, "Trablus'un 120 kilometre doğusundaki Al Khoms kasabasından Libya'ya doğru yola çıkan ve Trablus yakınlarındaki Komas civarında kaza geçiren gemide içinde çoğunluğu Eritre'den yaklaşık 250 göçmen vardı" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) dün yapılan açıklamada, kazada yaklaşık 150 mültecinin ölmüş olabileceği bildirilmişti. UNHCR Komiseri Filippo Grandi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu yılın en kötü Akdeniz trajedisi gerçekleşti" ifadelerini kullanmıştı.

UNHCR Sözcüsü Charlie Yaxley, gerçekleşen son gemi kazasıyla birlikte bu yıl Akdeniz'de hayatını kaybeden mülteci sayısının 600'ü aştığını ve son 6 yılda meydana gelen binden fazla ölümle 2019'un en üst sırada yer aldığını belirtti.