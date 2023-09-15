Libya'daki sel, 900 kilometre ötedeki Mısır köyünde yıkıma yol açtı Libya'da meydana gelen sel felaketinin merkezindeki Derne kentine 900 kilometre uzaklıkta, Mısır'ın kuzeyinde yer alan bu köy büyük bir yıkıma uğradı.

Çarşamba sabahı El Şerif halkı ana caddede toplandı ve köyün mezarlığına doğru giden ambulanslara bir şeref kıtası oluşturdular.

Libya’da meydana gelen sel felaketinin merkezindeki Derne kentine 900 kilometre uzaklıkta, Mısır’ın kuzeyinde yer alan bu köy büyük bir yıkıma uğradı.

El Şerif köyünden yaşları 18 ila 30 arasında değişen 74 genç erkek, felakette hayatlarını kaybetti. Memleketlerinde daha iyi bir yaşam kurabilmek adına para kazanma için Libya’da çalışıyorlardı.

El Şerif köyünde yürürken, neredeyse her evde bir yas var.

Ölen ve kayıp olanların büyük çoğunluğu aynı aileden. Köyün en büyüğü El Dabaa ailesinin 16 ferdi hayatını kaybetti.

50 yaşındaki çiftçi Cuma el Seyid, gözyaşlarına hakim olmaya çalışırken “Hepsi 20’li yaşlarındaki üç oğlum öldü” diyor.

Gençler Libya’ya yasadışı yollardan gitti ve Cuma’nın kendisi yolculuk için gereken parayı bulmalarına yardımcı oldu.

“Şimdi bunu hiç yapmamış olmayı dilerdim” diye ekliyor.

Yakındaki bir evde Fatima Muhammed de yine 20’li yaşlarındaki üç oğlunun yasını tutuyor. Geride eşlerini ve beş çocuklarını bıraktılar. Çiftçilik yapan Fatima, torunlarını büyütmeye yardımcı olacak.

Göz yaşları içinde, cesetlerini görene kadar oğullarının ölmüş olmasını reddettiğini söylüyor.

“Onları bir tarladaki tohumlar gibi yan yana gömdüm” diyor.

İnsanlar, çok daha fazla hemşerilerinin ölmüş olmasından korkuyor. Derne’de yaşadığı bilinen diğer 100 köylü kayıp.

Çaresizce haber bekleyenlerden biri de Raya Faysal. Daniel Fırtınası iletişimin kesilmesinde sonra İki oğlu Ahmed ve Muhammed ile teması kaybetmiş.

“Oğullarım yaşıyor olsun diye dua ediyorum. Onlar ölürse bana ne olacak?” diyor.

Neden olduğunu anlamak kolay. Köylülere göre köyden binlerce genç erkek, Libya’da, özellikle de inşaat sektöründe çalışıyor. El Şerif, Beni Suef bölgesinde. Beni Suef, halkın neredeyse % 30’unun yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkenin en yoksul bölgelerinden biri. Resmi verilere göre Beni Suef’te bu oran % 60’ın üzerinde.

Son 10 ila 20 yılda Mısırlılar petrol zengini Libya’daki en büyük göçmen işçi grubu haline geldi. BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütüne göre, 2011’de eski lider Muammer Kaddafi’nin ölümünden sonraki kaosa karşın, Libya’da 140 binden fazla Mısırlı işçi var.

Libya, şu anda iki rakip hükümetin olduğu, şiddetin daima artma potansiyelinin bulunduğu, kırılgan bir durumda.

Cuma El Seyid “Çocuklarımın ailelerine bakabilmek için makul maaşlı işlere ihtiyacı vardı, savaş tehdidi altındaki bir ülkede olsa bile” diyor.

Sosyal Dayanışma Bakanlığı’ndan bir sözcü BBC’ye yaptığı açıklamada, Mısır hükümetinin selde tam olarak kaç Mısır vatandaşının öldüğünü belirlemeye çalıştığını ve daha sonra ailelere mali yardımda bulunulacağını belirtti.