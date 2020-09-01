Libya'daki Şerara Petrol Sahası'nda Kovid-19'a yakalanan çalışan hayatını kaybetti

AA

Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Şerara'daki tesis muhafızları (Halife Hafter milisleri) ve yabancı paralı askerlerle temas etmesi sonucu Kovid-19'a yakalanan Filipin uyruklu bir çalışanın virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Çalışanın, yabancı paralı askerler ile tesis muhafızlarının Şerara Petrol Sahası'nda bulunmaya devam etmesi ve virüs nedeniyle alınan tedbirlere uymaması sonucu öldüğü aktarılan açıklamada, bu kişilerin ayrıca Şerara'da alınan kuralların aksine petrol sahasına sürekli giriş çıkış yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Kurumun Başkanı Mustafa Sanullah, ocaktan beri petrol sahasında çalışan Filipinli için taziye dileklerinde bulundu.

Sanullah, petrol sahası çalışanları için 14 günlük karantina uygulamasına gittiklerini, diğer çalışanlara da virüsün bulaşıp bulaşmadığından emin olmak istediklerini kaydetti.

- Milisler petrol üretimini durdurmuştu

Hafter'e bağlı milisler, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını kapatmıştı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez ülkedeki petrol sahalarının kapalı kalmasından sorumlu olanlara, petrolün pazarlıklardan uzak kalması ve tesislerdeki askeri varlığın sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Bu yılın başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebilen Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya, Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süre petrol üretimini kesintiye uğratması nedeniyle günde 100 bin varilin altına gerilemiş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelmişti.