AA

UMH'nin danışma mercisi Libya Devlet Yüksek Konseyi yayınladığı yazılı açıklamada, Halife Hafter'in dün akşam yaptığı televizyon konuşmasında, BM'nin garantör olduğu Suheyrat Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiği ve ülkenin başına geçtiğini öne sürdüğü konuşmasını eleştirdi.

Açıklamasında, "Savaş suçlusu Hafter'in demokratik sürece yönelik bu darbe girişimi ilk değil. Bilakis yenilgilerinin üstünü örtmek için kalkıştığı darbe girişimlerinden sonuncusudur." ifadelerine yer verdi.

Konsey, bu darbe girişiminin bir kez daha ortaya çıkmasının ardından Hafter'in destekçilerine de "sivil ve demokratik bir ülkenin inşası için ülkenin kalanıyla hareket etme" çağrısı yaptı.

BM'den "halkın önündeki siyasi ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmesini isteyen konsey, BM Libya Özel Temsilciliği'nin "savaş suçlusu Hafter'in bu adımını reddetmesini" talep etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, ülkenin doğusundaki Hafter yanlısı Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'ni "siyasi bir diyalog başlatmaya, meşruiyete karşı bir darbe girişimi projesini ortadan kaldırmaya ve Libya'yı yönetmek için seçimlerden başka yol olmadığını ortaya koymaya" davet etti.

- Hafter kendisini tek taraflı "devlet başkanı" ilan etmişti

Libya'daki krizin aşılması için Fas'ın Suheyrat kentinde 2015 yılında gerçekleştirilen Libya konulu toplantıdan çıkan sonuçlar ve imzalanan anlaşma BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilmişti. Bu anlaşma gereği, Libya'da geçiş sürecini yürütmek üzere Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) görevlendirilmişti.

Anlaşmaya göre, yasama için Tobruk’ta Temsilciler Meclisi ve danışma kurumu olarak da Libya Devlet Yüksek Konseyi olmak üzere iki parlamento kanadı kurulmuştu.

Buna karşı Hafter'in de liderlik ettiği siyasi ve askeri oluşumlar, Suheyrat Anlaşması'nın uygulanmasını engelleme girişimlerde bulunmuştu. Milis güçlerin lideri Hafter ayrıca, elindeki askeri gücü sivil yönetime devretmeyi de reddetmişti.

Silahlı gücüyle hakimiyetindeki alanı sürekli arttırmaya çalışan Halife Hafter, son olarak Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle ülkesini şiddet sarmalına sürüklemişti.

Hafter, son dönemde yaşadığı askeri kayıpların ardından dün akşam yaptığı konuşmada, BM himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" öne sürmüştü.

Kendisine bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri süren Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.