Libya diplomasisini yürütecek BM temsilcisi, ABD yüzünden 4 aydır belirlenemedi

AA

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de geldiği görevinden Mart 2020'de ''sağlık nedenleri'' yüzünden istifasının ardından BM'de, Libya diplomasisini yürütecek isim üç aydır belirlenemedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ilk olarak BM Güvenlik Konseyine (BMGK) Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra'yı önerdi ancak ABD'nin itirazı ile karşılaştı.

Atamanın gerçekleşmesi için 15 üyeli BMGK'nin söz konusu isim üzerinde uzlaşması gerekiyor.

Guterres'in, eski Gana Dışişleri Bakanı Hanna Serwaa Tetteh önerisi de diplomatik kaynaklara göre ABD engeline takıldı.

- ABD, BM Libya Özel Temsilciliğine üst düzey bir Avrupalı arıyor

AA muhabirinin BMGK'de isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomattan edindiği bilgiye göre, ABD yönetimi, BM Libya Özel Temsilciliğine üst düzey bir Avrupalı getirilmesini istiyor.

ABD'nin daha önce müzakereleri yürütmek için eski Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt'i önerdiğini ancak Schmidt'in adaylığını çektiğini ifade eden diplomat, ''ABD, Avrupalı eski bir dışişleri bakanı ya da başbakan gibi üst düzey bir isim arayışını sürdürüyor.'' dedi.

Diplomatik kaynaklara göre ABD, aynı zamanda Libya için biri sadece müzakerelere yoğunlaşacak bir temsilci, diğeri ise BM Libya Destek Misyonunu (UNSMIL) yönetecek iki ayrı isim ve iki ayrı pozisyon önerdi ancak konseydeki diğer ülkeler bu öneriye sıcak bakmadı.

Libya, 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında çatışmalar yaşanıyor.