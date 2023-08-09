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        Haberler Dünya Libya Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı, işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü

        Libya Dışişleri Bakanı ile Yunan mevkidaşı, işbirliğini geliştirmenin yollarını görüştü

        Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, iki ülke arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin önemi konusunda mutabık kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 20:02
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        Libya ve Yunanistan arasında kritik görüşme
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        Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menguş ile Yunan mevkidaşı Gerapetritis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin önemi ile bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirmesi konusunda istekli olduğunu vurguladı.

        Libya ve Yunanistan dışişleri bakanları ayrıca, ortak önemi haiz bir dizi bölgesel ve uluslararası meselelerde ülkelerinin tutumuna ilişkin görüş alışverişi ve istişarede bulundu.

        Bakan Menguş, Ulusal Birlik Hükümeti'nin Libya'nın bölgesel işbirliği ilişkilerini ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bölgenin istikrarını güçlendirecek şekilde geliştirilmesi konusundaki çabalarının altını çizdi.

        Bu görüşme, Akdeniz'deki enerji zengini Girit Adası çevresindeki deniz sınırlarıyla ilgili olarak iki ülke arasında 2022 yılı sonlarında yaşanan anlaşmazlığın ardından gerçekleşti.

        Fotoğraf: AA

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