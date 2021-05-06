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Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması

Libya Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 8 yıllık aradan sonra Mısır ile ortak konsolosluk komitesinin çalışmalarına yeniden başladığını ilan etti.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması
Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır açıklaması
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AA

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Libya-Mısır ortak konsolosluk komitesinin, 13. oturumunu salı ve çarşamba günleri Kahire'de gerçekleştirdiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, oturumda, iki ülke vatandaşlarının vize işlemelerinin kolaylaştırılması, giriş prosedürlerinin sadeleştirilmesi ve giriş ücretlerinin kaldırılması konularının görüşüldüğü belirtildi.

Mısırlı yetkililer, 22 Nisan'da Libyalı mevkidaşları ile başkent Trablus ve Bingazi'deki diplomatik misyonlarını mümkün olan en kısa sürede yeniden açma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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