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Libya'nın başkentinde silah sesleri susmuyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta ateşkesin üzerinden iki hafta geçmesinin ardından başlayan çatışmalar bu gece de devam etti

20.09.2018 - 03:01 | Güncelleme: AA

Libya'nın başkenti Trablus'ta sağlanan ateşkesin bozulmasının ardından başkent bu gece de ağır silah sesleriyle yankılandı. Trablus'un güney bölgeleri ile Mitiga Havalimanı çevresinden akşam boyunca ağır silahlı çatışma sesleri duyuldu.

AA'nın haberine göre; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Abdüsselam Afur, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, ateşkes çabalarının henüz sonuç vermediğini belirtti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'da yaklaşık iki hafta süren ateşkesin ardından pazartesi günü başkent Trablus'ta çıkan çatışmaları kınayarak, taraflara ateşkese uyulması çağrısı yapmıştı.

UNSMIL'in açıklamasında, "Bedelini başkentte oturan savunmasız sivillerin ödediği ölüm sesleri arasında reformların yapılması mümkün değil." ifadesine yer verilmişti. Uluslararası toplum tarafından tanınan UMH Başkanlık Konseyinin başkentte güvenlik için kullandığı milis güçlerinin, merkezi yönetimin emirleri dışında hareket etmesi şiddet olaylarının tırmanmasına neden olmuştu.

TRABLUS'TAKİ ÇATIŞMALAR

Libya'nın başkenti Trablus, 26 Ağustos'tan itibaren 10 gün süreyle UMH'ye bağlı tugaylar arasında ağır silahların da kullanıldığı çatışmalara sahne oldu. Bu oluşumlardan UMH'ye bağlı olduğu söylenen Terhune Yedinci Tugayı, başkenti milislerden temizlemeye çalıştığını ileri sürerken, çatışmanın diğer tarafları ise söz konusu tugayın, konuşlanma noktaları başta olmak üzere Trablus'ta nüfuz ve ekonomik güç sağlamayı hedeflediğini iddia etmişti.

UMH ise Terhune Yedinci Tugayı'nı geçen nisan ayında feshettiğini ve kendisine bağlı bir grup olmadığını belirtmişti. Taraflar arasında, 4 Eylül'de Birleşmiş Milletler ara buluculuğunda ateşkes sağlanmış, hükümet, çatışmalar nedeniyle 78 kişinin öldüğünü, 210 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ateşkesin sağlandığı Trablus'ta 12 Eylül'de yeniden çatışma sesleri duyulmuş, taraflar birbirlerini ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamıştı. Mitiga Havalimanı'na da 12 Eylül'de rastgele roket düşmesi nedeniyle uçuşlar durdurularak, Misrata Havalimanına yönlendirilmişti.

 UMH geçen haftadan itibaren başkentte güvenliği sağlama çalışmaları kapsamında, milislerin gücünü azaltacak önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, UMH dün başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nın güvenliğinin, "Özel Caydırıcı Güç" adlı milis gücünden alınarak, Merkezi Emniyet Güçleri'ne verildiğini açıkladı.

Libya makamları ayrıca havalimanının gelecek günlerde yeniden hizmete sunulacağını belirtiyor.

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