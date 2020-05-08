GRAFİKLİ - Libya'nın batısında kayıplar yaşayan Hafter, sivillere yönelik saldırılarını artırdı

AA

Hafter'e bağlı milislerin, çarşamba günü Trablus'un yerleşim alanlarına düzenlediği iki saldırıda 9 sivilin hayatını kaybetmesi, ülkedeki sivil ölümlerine yeniden dikkati çekti.

Hafter milislerinin mayıs ayının ilk haftasında başkente düzenlediği saldırılarında 15 sivil öldürüldü, 30'dan fazlası yaralandı.

Trablus'un Hadba Mahallesi'ne 5 Mayıs'ta düzenlenen roketli saldırıda bir evin isabet alması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi. Hafter milisleri hemen ertesi gün başkentte bir işlek yol ile bir mahalleyi hedef aldı. Bu iki saldırıda toplam 9 sivil öldü, aralarında çocukların da yer aldığı 30 kişi yaralandı.

- Hafter'in Trablus'u ele geçirme çabasının sivil bilançosu ağırlaşıyor

Başkent Trablus'u ele geçirmek için milislerine Nisan 2019'da saldırı emri veren darbeci Hafter, zaten uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan Libya'yı yeniden şiddet sarmalına sürükledi.

Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliğinin (UNSMIL) açıkladığı rakamlara göre, 2019 boyunca 284 sivil, çatışmalardan kaynaklı sebeplerle yaşamını yitirdi, 363 kişi yaralandı.

UNSMIL'in açıklamasına göre 2020'nin sadece ilk 3 ayında 64 sivil hayatını kaybederken 67 kişi de yaralandı.

- Nisanda Hafter milislerinin saldırılarında en az 109 sivil öldü

Uluslarası çatışmalarda sivil ölümlerini izleyen Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Airwars'in derlediği rakamlara göre, Hafter milislerinin askeri alanda kayıplar yaşadığı nisan ayında düzenlediği saldırılarında en az 109 sivil can verdi.

Libya hükümeti, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da yer aldığı uluslararası bir konsorsiyum tarafından desteklenen Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarı elde etmişti. Libya ordusu, başkentin batısından Tunus sınırına kadar uzanan 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

Bir yıl önce başkenti ele geçirmek için saldırı emri veren ancak bunu başaramayan ve saldırıdan savunmaya geçmek zorunda kalan Hafter, sahadaki yenilgilerini kendi müttefiklerine karşı bir darbe girişiminde bulunarak gidermeye çalışmıştı.

Hafter milisleri bu dönemde başkentin sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını artırmıştı.