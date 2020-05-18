Libya ordusu Vatiyye Üssü'nde Rus yapımı hava savunma sistemi ele geçirildiğini açıkladı

AA

Hükümete bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Meci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askeri üste Rus yapımı kullanılabilir bir hava savunma sistemi ele geçirildiğini, ayrıca iki gün önce düzenlenen bombardımanda kullanılmaz hale gelen Rus yapımı iki savunma sistemi bulunduğunu belirtti.

Daha önce Hafter milislerinin operasyon merkezi olarak kullandığı bilinen Vatiyye Askeri Üssü'nde çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildiğini aktaran Meci, üste kontrolün sağlanmasının Trablus'un güneyindeki bölgelerin kurtarılmasına ve Terhune'deki milislerin sıkıştırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Meci, çevre güvenliği tamamen sağlandıktan sonra hava üssünün ordunun hizmetinde kullanıma açılacağını kaydetti.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin nasıl kullanıldığına ilişkin Arapça kullanma kılavuzunun fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşılan fotoğraflarda detaylı bir şekilde Pantsir hava savunma sisteminin nasıl kullanılacağı bilgisine yer veriliyor.

Libya ordusu sabah saatlerinde Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü'nde kontrolü tamamen ele geçirdiklerini açıklamıştı.

,Mehmet Nuri Uçar