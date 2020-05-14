Libya ordusundan stratejik Vatiyye Hava Üssü’ne 57 hava operasyonu

Salgın sürecinde bir araya gelmeden polisiye film çektiler - ADANA

AA

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar 3 Mayıs'ta başladı.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislere ait savaş makinalarına ve milislerin bulunduğu noktalara toplam 3 hava operasyonu düzenlendi.

4 Mayıs’ta 3 operasyon düzenlenirken, 5 Mayıs’taki 12 operasyonda on savaş aleti vuruldu. Aralarında sözde komutanların da bulunduğu milisler hedef alındı.

6 Mayıs’ta düzenlenen 12 hava operasyonunda Grad roketi taşıyıcı araçlar ve mühimmat kamyonları vurularak kullanılamaz hale getirildi.

7 ve 8 Mayıs’ta düzenlenen 9 operasyonda 15 Hafter milisi hedef alındı. Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı.

9 Mayıs’ta düzenlenen 6 operasyonda üssün farklı bölgelerinde bulunan toplam 70 milis hedef alındı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi ancak detay duyurulmadı.

10 Mayıs’ta düzenlenen 9 operasyonda 5 savaş aleti vuruldu.

Dün düzenlenen 3 operasyonda ise milislere ait savaş makinaları kullanılamaz hale getirildi.