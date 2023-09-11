Libya'daki sel felaketinde 2 binden fazla kişi öldü! Libya sel felaketinde son durum ne?
Doğu Libya'yı kontrol eden Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) sözcüsü Ahmed Mismari, meydana gelen sel felaketinde 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybettiğini, 7 bine yakın kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. İşte Libya sel felaketinde son durum...
Libya sel felaketinde son durum merak konusu oldu. Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınasının neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçerken Libya Başbakanı Dibeybe'den uluslararası yardım çağrısı geldi. Ülkede 3 günlük yas ilan edilirken, harap olan Derna kentinde su seviyesi 3 metreye ulaştı. İşte Libya sel felaketinde son durum...
LİBYA SEL FELAKETİ SON DURUM
Doğu Libya'yı kontrol eden Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) sözcüsü Ahmed Mismari, sel felaketi nedeniyle 2 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 5 ila 6 bin kişi ise kayıp.
Mismari, televizyonda yayınlanan bir basın toplantısında, felaketin Derna üzerindeki barajların çökmesi ve 'tüm mahallelerin sakinleriyle birlikte denize sürüklenmesi' sonrasında geldiğini söyledi. Mismari, Halife Hafter komutasındaki LNA'nın yedi üyesinin selde öldüğünü söyledi.
"DURUM FELAKET"
Başbakan Usame Hammad, gazetecilere açıklamalarda bulunan Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu, Derne'deki durumun 'felaket' olduğunu söyledi.
Aynı hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe de, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söyledi.
Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.
SU SEVİYESİ 3 METREYE ULAŞTI
Daniel fırtınası pazar günü Akdeniz'i kasıp kavurdu, Derna'daki yolları sular altında bıraktı, binaları yıktı ve Libya'nın ikinci büyük şehri Bingazi de dahil olmak üzere kıyıdaki diğer yerleşim yerlerini vurdu.
Derna'daki tüm mahallelerin sakinleriyle birlikte ortadan kaybolduğu, sular altında kaldığı belirtiliyor. Görgü tanıkları, Derna'da su seviyesinin 3 metreye (10 feet) ulaştığını söyledi.
Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.
3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.
Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.
BAE, KATAR VE CEZAYİR'DEN YARDIM
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.
Selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini sunan Al Nahyan, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.
Katar resmi ajansı QNA’nın haberinde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Libya’nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.
Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.
Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Cezayir’in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.
"YARDIMA HAZIRIZ"
Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ISESCO), Libya'nın doğusunu etkisi altına alan Daniel fırtınasından zarar gören kentlerdeki tarihi eserlerin bakım ve onarımına hazır olduğunu duyurdu.
ISESCO internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki fırtınada hayatını kaybedenler için Libya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.
Bu korkunç tabiat olayıyla mücadelede Libya'nın yalnız bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, örgütün ihtisas sahibi olduğu alanlarda Libya makamlarına her türlü desteğin verileceği kaydedildi.
Örgütün, bu bağlamda Libya'da selden etkilenen tarihi eserlerdeki zararın tespit edilmesi ve bakım ile onarım çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu aktarıldı.
Örgüt ayrıca, 16 Eylül'de yapılması planlanan 2023 Bingazi İslam Dünyası Kültür Başkenti kutlamalarının ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine karar verdi.
TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Türkiye, Libya halkının yanındadır." ifadesini kullandı.
Yılmaz, Libya'da meydana gelen sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Dost ve kardeş Libya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, Libya halkının yanındadır. Yaraların en kısa zamanda sarılmasını ümit ediyorum."
SON 40 YILIN EN YOĞUN YAĞIŞI
Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yapılan olağan üstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.