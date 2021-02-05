Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'e geçici yürütme otoritesi için 4 liste sunduklarını söyledi.
İsminin açıklanmasını istemeyen üye, her listede 4 adayın bulunduğunu, tüm listelerde Başkanlık Konseyi Başkanlığına Sirenayka bölgesinden aday gösterildiğini belirtti.
Üyenin açıklamasına göre, UNSMIL'e teslim edilen listelerde yer alan adayların isimleri şöyle:
Birinci liste
1-Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı
2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
4- Abdulhamid Muhammed Dibeybe, Başbakan
İkinci liste
1- Şerif el-Vafi, Başkanlık Konseyi Başkanı
2- Ömer Mehdi Ebuşrida, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
3- Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
4- Muhammed el-Muntasır, Başbakan
Üçüncü liste
1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı
2- Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
4- Fethi Başağa, Başbakan
Dördüncü liste
1- Muhammed Hasan Süleyman el-Bergasi, Başkanlık Konseyi Başkanı
2- Ali Ebu el-Hucub, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
3- İdris el-Kaid, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı
4- Halid Muhammed Abdullah Guveyl, Başbakan
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