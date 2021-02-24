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Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 26, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 19 kişi daha hayatını kaybetti.

Libya ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı
AA

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 26 kişi yaşamını yitirdi, 561 yeni vaka tespit edildi, 974 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede virüsten ölümler 2 bin 151, vaka sayısı 131 bin 262, iyileşenlerin sayısı ise 117 bin 991 oldu.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 102 kişinin enfekte olduğu, 3 bin 814 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1164'e, vaka sayısının 378 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısının ise 370 bin 381'e çıktığı aktarıldı.

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