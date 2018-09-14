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Libya yeni anayasa için referanduma gidiyor!

Libya'da Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi (TM), bir yıl süren çalışmaların ardından ülkede yapılması planlanan daimi anayasa referandum yasa tasarısını onayladı.

14.09.2018 - 08:08 | Güncelleme: AA

Temsilciler Meclisi (TM) milletvekillerinden İbrahim ez-Zağid'in, TM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, TM tarafından bugün düzenlenen olağanüstü oturumda daimi anayasa referandum yasa tasarısının kabul edildiği belirtildi.

Tasarı seçim komisyonuna sunulmadan önce, 2011'den bu yana yürürlükte olan geçici anayasadaki "tek seçim bölgesi" ifadesinin "3 seçim bölgesi" şeklinde değiştirileceği kaydedildi.

Açıklamada, oylamaya katılım sayısı ve kabul, ret rakamlarına dair bilgi verilmedi.

Mevcut anayasaya göre söz konusu yasayla ilgili oturumun yapılabilmesi için 101 milletvekilinin mecliste bulunması gerekiyor. Yasanın kabulü için de 120 milletvekilinin onayına ihtiyaç var. TM'de 200 milletvekili bulunuyor.

Doğu bölgesi milletvekilleri, yeterli sayıya ulaşılmadığını öne sürerek oturumu boykot etti
Öte yandan Doğu bölgesi milletvekilleri, yeterli sayıya ulaşılmadığını öne sürerek referandum yasasının onaylanmasını reddetti.

Kendilerini "Burka Milletvekilleri" olarak adlandıran, ad ve sayılarına ilişkin bilgi verilmeyen doğu bölgesi milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada da TM tarafından yapılması planlanan daimi anayasa için referandum yasa tasarısının onaylanması için yeterli sayıya ulaşılmadığı öne sürülerek referandumu boykot ettikleri belirtildi.

Açıklamada, oturumun "gayrimeşru" olduğu ifade edilerek, "Bugün Trablus bölgesinden 30 milletvekili bir araya gelerek, anayasa referandumuyla ilgili kanunu onayladı. Anayasaya göre söz konusu yasanın onaylanabilmesi için salt çoğunluğun sağlanması (101 milletvekili) gerekiyor." ifadelerine yer verildi.

"Burka milletvekilleri" ayrıca, referandum yasasının onaylanmasının ilan edilmesinin "ciddi siyasi yankıları" olacağı uyarısında bulunarak, bunun "güveni sarsacağı ve Libya'nın birliğini ve birlikte yaşama olasılığını tehdit edeceğini" belirtti.

Açıklamada, bugün yaşananların, yasa tasarısını reddeden "Burka milletvekilleri" ve ordu liderlerine (Halife Hafter'e) yönelik açık bir provokasyon olduğu dile getirilerek, TM Başkanı Akile Salih'e "tatil gününde meclisi açan ve kanuni ve anayasal suçları kasıtlı olarak işleyen herkes hakkında" soruşturma talimatı vermesi çağrısında bulunuldu.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

TM Başkanı Akile Salih, mecliste salt çoğunluk sağlanamadığından bir yılı aşkın süredir oylanamayan anayasa referandumu yasa tasarısı için mecliste karar yeter sayısına ulaşılamaması ve yasanın geçirilememesi durumunda, TM'nin, "2014 yılında çıkarılan 5 sayılı kararı uygulamaya koyacağı ve geçici devlet başkanlığı seçimlerine gidileceğine" ilişkin açıklamada bulunmuştu. Söz konusu açıklama, tartışmalara neden olmuştu.

Libya'da yeni bir anayasa taslağı oluşturulması için tesis edilen 60 üyeli Anayasa Hazırlama Komisyonu, üyelerinin seçildiği Şubat 2014'ten yaklaşık üç yıl sonra, Temmuz 2017'de ülkenin kalıcı anayasası olacak taslak çalışmalarını bitirdiğini duyurmuştu.

Uluslararası toplum TM'ye "meclis ve başkanlık seçimlerine hazırlık kapsamında anayasa çalışmalarının bir an önce tamamlanması" çağrıları yapıyor.

Geçen mayıs ayında Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi'nde de Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

BAŞKANLIK KONSEYİ'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KARARI

Temsilciler Meclisi (TM),Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması ve hükümetten ayrılması kararı aldı.

TM'nin sitesinde yayınlanan açıklamada, TM'nin bugün yaptığı olağanüstü oturumda Başkanlık Konseyinin, Devlet Yüksek Konseyi ile uzlaşı sağlanarak yeniden yapılandırılmasına ve hükümetten ayrılmasına karar verildiği belirtildi.

UMH'nin bağlı olduğu Başkanlık Konseyi, hâlihazırda bir başkan, 3 milletvekili ve 5 üyeden oluşuyor.

Devlet Yüksek Konseyi üyeleri de daha önce Başkanlık Konseyi'nin yeniden yapılandırılması yönünde talepte bulunmuştu.

Tobruk'ta bulunan 200 sandalyeli TM'deki 80 milletvekili, geçen ay, Başkanlık Konseyi'nin 9 üye yerine başkan ve iki milletvekilinden oluşması ve hükümetten ayrılması yönünde talepte bulunmuştu.

LİBYA'DAKİ SİYASİ İSTİKRARSIZLIK

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Ülkede barış ve istikrarı tesis etmek amacıyla yerel ve uluslararası düzeyde pek çok girişimde bulunulmuş, bunların sonuncusu da geçen mayıs ayı sonunda Fransa'nın öncülüğünde gerçekleştirilen Paris Zirvesi olmuştu. Zirvede, Libya'da 10 Aralık 2018'de seçimlerin yapılması ve seçimlerin anayasal temellerinin atılması kararlaştırılmıştı.

 

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