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Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

Libya’nın başkenti Trablus’un Firnac ve Zaviye ed-Dehmani bölgelerinde, ülkenin batısında faaliyet gösteren iki silahlı grup arasında çatışma çıktı. Libya Review haber sitesine göre, başkentte gece boyunca yaşanan çatışmalarda 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

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AA
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Libya hükümeti, çatışmalar ya da ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmadı.
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başkentin en merkezi semtlerinden Zaviye ed-Dehmani bölgesinde otomatik silahların kullanıldığı çatışmalar sırasında bir araç alev aldı.
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Firnac bölgesinde ise Nevaim düğün salonunun yanındaki bir binanın yanması sonucu, düğün salonunda bulunanlar büyük panik yaşadı. Bölgede mahsur kalan kadın ve çocuklar gecenin geç saatlerinde bölgeden çıkarıldı.
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Çatışmaların Ulusal Birlik Hükümeti’ne yakın “Rada” ile "Başkanlık Muhafızları" arasında yaşandığı belirtildi.
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Trablus'taki havalimanında uçuşlar durduruldu
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Öte yandan Libya merkezli Raid Haber Ağı’na göre, çatışmalar nedeniyle başkentteki Uluslararası Mitiga Havalimanı uçuşlara kapatıldı. Trablus’a gelen uçaklar başkentin 200 kilometre doğusundaki Misrata Havaalanı’na yönlendirildi.
  • Libya’nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü

    Haziran ayında da Trablus merkezli "Navasi Tugayı" ile "İstikrar Destek Birimi" arasında, başkentin Suk Sulesa bölgesinde çatışma çıkmış, olaylar kentte paniğe ve hasara sebep olmuştu.

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