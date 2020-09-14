Libya’nın Bingazi kentindeki eylemcilerden “isteklerimiz yerine getirilene kadar” devam mesajı

AA

Görüntülü bir mesaj yayınlayan eylemciler, “Libya’yı mahveden, devleti soyan ve ülkeyi çöküşün eşiğine getiren Abdullah es-Seni hükümetinin büyük üyelerinden hesap sorulana kadar eylemlere devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Protestocular, istekleri yerine getirilinceye kadar barışçıl eylemler yapmaya devam edeceklerini belirtilerek, "Es-Seni hükümetinin başındaki kişiden kapıcısına kadar" herkesten hesap sorulmasını istedi.Bingazi kentinde üç gün önce elektrik kesintileri, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi gibi ağırlaşan yaşam şartları nedeniyle başlayan eylemler, diğer şehirlere de sıçradı.Göstericiler dün gece saatlerinde Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokaklara çıkmış, Merc kentinde Hafter milislerinin gösterilere silahlı müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş ve ardından Hafter yanlısı sözde Libya hükümetinin istifa ettiği açıklanmıştı.