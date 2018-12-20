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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca Lice mülki sınırları içerisinde 17 Aralık'ta saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekât ve Komando Timleri ile güvenlik korucularınca başlatılan "Bayrak-109 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kadir Karaman Operasyonu"nun 19 Aralık'ta saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.
DELİL DIŞINDAKİLER İMHA EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği, 6'lı pil bloğu, büyük tüp, 150 metre elektrik kablosu, el dürbünü ve 175 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, delil niteliği taşıyan malzemeler ve esrarın muhafaza altına alındığı, diğerlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yerinde imha edildiği kaydedildi.
ESRARLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Açıklamada, operasyon bölgesindeki 13 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirildiği, 110 kişi ve 12 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı, aranma kaydı bulunan bir zanlı hakkında ise yasal işlem başlatıldığı ifade edildi. Ele geçirilen 175 kilogram esrardan 100 kilogramının bir evin bahçesinde iş makinesi yardımıyla yapılan aramada bulunduğu bildirilen açıklamada, evin sahibi S.Ö'nün gözaltına alındığı belirtildi.
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