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Lice'deki Mehmetçiklere "anne yemeği"

Konyalı anneler tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ile Meram Belediyesi'nin "Ana Kucağından Peygamber Ocağına Projesi" kapsamında hazırlanan ev yemekleri, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde vatani görevini yapan askerlere gönderildi

30.10.2018 - 18:43 | Güncelleme:

Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurtuluş Savaşı'nda cepheye aş taşıyan Anadolu kadınından esinlenip, dünyadaki ilk kadın teşkilatlanması olarak bilinen Bacıyan-ı Rum'dan ilham alınarak kurulan Bacıyan-ı Meram'ın Anneleri tarafından Mehmetçik için ev yemekleri hazırlandı.

Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde yapılan geleneksel ev yemekleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lice’de Jandarma Teğmen Hüseyin Turan üs bölgesindeki Mehmetçiklere gönderildi.

Lice'de görev yapan askerleri ziyaret eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçiklere anne şefkatinde ve sıcaklığında yemekler getirerek onları sevindirmeyi hedeflediklerini söyledi.

 "KÜÇÜCÜK BİR ÜZÜNTÜNÜZ OLSA, BİZİM CİĞERİMİZ YANIYOR"

Bir anne olarak, evlerinden ayrı vatan nöbeti tutan askerlerin yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Toru, şöyle devam etti:

"Meramlı annelerin, içine sevgi ve şefkatlerini de koyarak kendi elleriyle yaptıkları yemekleri ikram ederek, o sıcaklığı bir nebze de olsa sizlere yaşatmak istedik. Görevlerinizi en iyi şekilde yerine getiriyor, başarılı operasyonlara imza atıyorsunuz. Devletimizin, milletimizin bekası için canınızı hiçe sayıyorsunuz. Bunun, aileniz için ne demek olduğunu bir anne olarak en iyi anlayan insanlardan biriyim. Küçücük bir üzüntünüz olsa, bizim ciğerimiz yanıyor. Ancak, sizlerin sayesinde güven içinde yaşıyoruz. Bu güvenlikli ortam artarak devam edecektir inşallah."

Şırnak’ta başlayıp, Ağrı Eleşkirt, Çanakkale, Tunceli ile devam eden projenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Lice'de son bulduğunu aktaran Toru, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile Meram Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, Meramlı annelerin kendi elleriyle yaptıkları yemekleri, canları pahasına vatan savunması yapan Mehmetçiklere getirdik. Askerlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırabilmek ve millet-asker kaynaşmasına katkı sağlayabilmek amacıyla başlattığımız projenin finalini burada yapıyoruz."

Toru, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ederek, "Devlet-millet dayanışması daim olsun. Allah Mehmetçik'imizi her türlü kötülükten korusun. Devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Başkan Toru ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, su böreği, kavurma, sarma, dolma, içli köfte ve baklavadan oluşan menüyü askerlere ikram etti.

 

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