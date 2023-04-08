Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Almanya
ABONE OL

Lider Bayern Münih, Freiburg deplasmanından 3 puanla döndü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Freiburg'u 1-0 yendi. Borussia Dortmund ise sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti

Lider Bayern Münih, Freiburg deplasmanından 3 puanla döndü
AA

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Europa Park Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 51. dakikada Matthijs de Ligt'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bavyera ekibi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Freiburg ise 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.

BORUSSIA DORTMUND ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Borussia Dortmund'un golleri, 28. dakikada Donyell Malen ve 79. dakikada Youssoufa Moukoko'dan geldi. Başkent ekibinin tek golünü, 61. dakikada Kevin Behrens kaydetti.

Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek lider Bayern Münih'in iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

Union Berlin ise 51 puanla üçüncü sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1, Köln de deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendi. Mainz 05-Werder Bremen müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İspanya'dan flaş iddia! Barcelona Arda Güler'in peşinde! - Fenerbahçe FB haberleri
FUTBOL İşte Arda Güler için istenen ücret!
Milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Arsenal talip! - Spor Haberleri
FUTBOL Orkun'a dev talip!
Şenol Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı! - Beşiktaş BJK Haberleri
FUTBOL Güneş'ten Redmond ve Saiss kararı!
Beşiktaş'ta Jackson Muleka'ya sürpriz teklif! - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Sürpriz teklif!
Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı! - Spor Haberleri
FUTBOL Lucescu'dan Fenerbahçe itirafı!
Trabzonspor için Stanislav Cherchesov iddiası! - Son dakika Trabzonspor TS haberleri
FUTBOL Trabzonspor'a sürpriz isim!
Mertens'te sözleşme gelişmesi! - Son dakika Galatasaray transfer haberleri
FUTBOL Mertens'te sözleşme gelişmesi!
İrfan Can Kahveci'den Özgün Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflar için açıklama!
FUTBOL İrfan Can'dan fotoğraf açıklaması!
Manchester United - Everton: 2-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL ManU evinde zorlanmadı
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: Fenerbahçe sinirli, kolay maç olmayacak
FUTBOL "F.Bahçe sinirli, kolay maç olmayacak"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.