Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 27. haftasında Europa Park Stadı'nda Freiburg'a konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih, 51. dakikada Matthijs de Ligt'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bavyera ekibi müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 58'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Freiburg ise 47 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada bulunuyor.
BORUSSIA DORTMUND ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin'i 2-1 mağlup etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçta Borussia Dortmund'un golleri, 28. dakikada Donyell Malen ve 79. dakikada Youssoufa Moukoko'dan geldi. Başkent ekibinin tek golünü, 61. dakikada Kevin Behrens kaydetti.
Borussia Dortmund, bu galibiyetle puanını 56'ya yükselterek lider Bayern Münih'in iki puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.
Union Berlin ise 51 puanla üçüncü sırada kaldı.
Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1, Köln de deplasmanda Augsburg'u 3-1 yendi. Mainz 05-Werder Bremen müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.
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