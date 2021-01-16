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Lider Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek

Beşiktaş ligin 19. haftasında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Evinde üst üste 6 galibiyet alan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise gole izin vermedi. Siyah-beyazlı ekipte sarı-kart cezalısı Welinton, yarınki karşılaşmada görev alamayacak

Lider Beşiktaş, derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 19. haftadaki derbi mücadelesinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 35 puanla zirvede yer alıyor.

Beşiktaş, son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı.

İÇ SAHADA 6 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Siyah-beyazlı takım, derbi mücadelesi öncesi evinde oynadığı son 6 lig karşılaşmasını kazandı.

Evindeki ilk iki maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi.

Beşiktaş ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

EVİNDEKİ SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Beşiktaş, derbi öncesi evindeki son 4 lig maçındaki iyi savunmasıyla dikkati çekti.

Vodafone Park'ta son olarak Medipol Başakşehir'in skor üretmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarını gol yemeden tamamladı.

VODAFONE PARK2TAKİ LİG MAÇLARINDA KALEİSNDE 4 GOL GÖRDÜ

Süper Lig'de rakiplerinin 21 golüne engel olamayan Beşiktaş, bunların 4'ünü Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda yedi.

Ligde 8 iç saha maçına çcıkan siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Bu arada, 17 karşılaşmada rakip fileleri 39 kez havalandıran ve ligin en skorer takımı konumunda bulunan Beşiktaş, evindeki 8 karşılaşmada 21 gol kaydetti.

WELINTON CEZALI

Siyah-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi maçta forma giyemeyecek.

Bu sezon Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında sarı kart gören Welinton cezalı duruma düştü.

VIDA VE MENSAH SINIRDA

Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Bernard Mensah, yarınki derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Vida ile Mensah, Galatasaray maçında da sarı kart görmeleri durumunda 20. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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