Lider Dilan

IMDb Starmetre sonuçlarına göre Türk kadın oyuncular, uzun bir aradan sonra ilk defa erkek oyuncuların açık ara önüne geçti. Listenin ilk on isminden yedisi kadın. Lider ise SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da rol alan Dilan Çiçek Deniz...