“RÖVANŞI ALIN”

Ligde son 6 maçından da zaferle ayrılan Cimbom, bu periyotta sadece Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Alanya’ya TT Stadı’nda 3-2 kaybederek kupaya veda etti. İlk devreki maçta da son saniye golüyle rakibine karşı 2-1 kaybeden İmparator, bu kez hata istemiyor. Kritik maç öncesi öğrencilerini uyaran deneyimli teknik adamın, “Rakibimizin ne kadar tehlikeli olduğunu bu sezon 2 maçta da gördük. Ancak bu sefer kazanıp şampiyonluğu ne kadar istediğimizi göstermeliyiz. Hem kupanın hem de ilk yarıda kaybettiğiniz maçların rövanşını bu maçta alın ve taraftarı mutlu edin”ifadelerini kullandığı kaydedildi.