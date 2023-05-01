İyi savunması ve kalecisi Fernando Muslera'nın dikkati çeken performansıyla şampiyonluk yarışında öne çıkan Galatasaray, son 2 karşılaşmada 6 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda biri doğrudan rakibi olmak üzere 2 takıma 5 puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 31. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken 32. haftadaki derbide Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Ligin 30. haftasına kadar maç başına 0,7 gol yiyen Galatasaray, son 2 haftada bu savunma performansını sürdüremedi.

Süper Lig'de 30. haftaya 28 müsabakada 22 galibiyet, üçer de beraberlik ve yenilgiyle giren sarı-kırmızılı takım, attığı 64 golle ligin en golcü 2. takımı konumundayken kalesinde 20 gole izin vererek en iyi savunma yapan takımı oldu.

Puan farkı 3'e düştü

Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ve ardından gelen Beşiktaş ile puan farkının inmesine engel olamadı.

Ligin 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 6 puanla önünde olduğu Fenerbahçe'nin de İstanbulspor ile aynı skorla berabere kalmasıyla farkı korudu. Ancak 10 puan önünde olduğu üçüncü Beşiktaş'ın kayıpsız geçtiği haftada fark 8'e düştü.

"Cimbom", ligin 32. haftasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yakaladığı çıkışla şampiyonluk yarışına dahil olan Beşiktaş'a konuk oldu. Derbiyi 3-1 kazanan bir maçı fazla Beşiktaş, rakibine 3 puan daha yaklaştı.

Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönmesiyle Galatasaray ile arasındaki fark 3'e indi.