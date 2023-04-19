Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8. sırada yer buldu.