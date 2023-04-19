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Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışında emin adımlarla ilerliyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, dalgalı bir grafik çizdiği ilk 11 haftada yaşadığı puan kayıplarını ikinci yarıda telafi etti! Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, en yakın rakibi ile maç fazlasıyla da olsa 9 puanlık fark yakaladı

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Ligde 29 haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 66 puanla bitiren sarı-kırmızılılar, 30. haftada Corendon Alanyaspor'a konuk oldu. Rakibini 4-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 69'a, sarı-lacivertlilerle arasındaki farkı ise maç fazlasıyla 9'a yükseltti.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Sezona yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla giren "Cimbom" için ilk 11 hafta istediği gibi geçmedi. 
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Takımın liderliğinde önemli katkısı bulunan Mauro Icardi ve Milot Rashica'nın da aralarında olduğu bazı oyuncuların lig başladıktan sonra transfer edilmesi, uyum süreci gibi nedenlerle 11. hafta sonunda yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, lider Fenerbahçe'nin gerisinde 8. sırada yer buldu.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Ligin 11. haftasındaki 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçından sonra yükselişe geçen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 18 karşılaşmanın sadece 1'inde puan kaybı yaşadı.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Bu süreçte biri hükmen olmak üzere 17 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, liderlik koltuğunu ele geçirirken, en yakın rakibi ile maç fazlasıyla da olsa 9 puanlık fark yakaladı.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    AYNI SÜRECİ TEK KAYIPLA GEÇTİ

    Sezona istediği gibi başlayamayan Galatasaray, dalgalı bir grafik çizdiği ilk 11 haftada yaşadığı puan kayıplarını ikinci yarıda telafi etti.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Süper Lig'in ilk 11 haftasında yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, aynı takımlarla ikinci yarıda yaptığı maçlarda 9 galibiyet, 1 yenilgi gördü.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    İlk yarıda ilk 11 hafta sonunda 12 gol atıp, 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda aynı takımlarla yaptığı maçlarda 28 gol kaydedip, sadece 7 gol yedi.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    KALAN MAÇLAR

    Galatasaray'ın Süper Lig'de 7 maçı kaldı. Ligde 30. haftayı geride bırakan sarı-kırmızılı ekip, kalan 8 haftada 7 maç yapacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray, 32. haftada derbide Beşiktaş deplasmanına gidecek. Sarı-kırmızılılar, ardından iç sahada Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Galatasaray, 34. haftada İstanbulspor deplasmanına çıktıktan sonra 35. haftada Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Kalan 7 maçlık süreçte sadece 1 kez İstanbul dışına seyahat edecek Galatasaray, 36. haftada MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Sarı-kırmızılı ekip, Ankara dönüşünde kendisi ve rakibi Fenerbahçe için sezonun son müsabakasına 37. haftadaki derbide Nef Stadı'nda çıkacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

    Galatasaray, sezonu depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor maçından hükmen galibiyet alarak tamamlayacak.
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri
  • Lider Galatasaray, şampiyonluk yolunda "kendinden emin" ilerliyor - Galatasaray Haberleri

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
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