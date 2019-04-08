Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasını 61 puanla lider geçen Medipol Başakşehir, ortaya koyduğu performansla 1994-1995 sezonundan itibaren 34 hafta olarak oynanan lige damgasını vurdu.
Turuncu-lacivertli ekip, 27. haftalar dikkate alındığında "Dört büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor dışında en yüksek puana ulaşan takım oldu.
Ligde 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi alan Medipol Başakşehir, 61 puanla liderliğini sürdürürken, performansıyla da diğer takımları geride bıraktı.
Turuncu-lacivertliler, 1994-1995'ten itibaren 34 hafta olarak oynanan ligin geçmiş sezonlarında zirve mücadelesi veren Gençlerbirliği, Bursaspor ve Sivasspor'u geçmeyi başardı.
"Dört büyükler" dışında 27 haftada en yüksek puana ulaşan Gençlerbirliği, 2002-2003'te 60 puan elde etmişti.
Sivasspor, 2007-2008'de 58 ve bir sonraki sezon 56 puan toplarken, Bursaspor 2009-2010'da 58 puana ulaşmıştı.
REKORA DA YAKIN
Medipol Başakşehir, "Dört büyükler" dışında son 25 sezonda en çok puan toplayan takımlar arasındaki rekora da yakın duruyor. Turuncu-lacivertli ekip, kalan 7 maçta 15 puan toplayıp 76'ya çıkarsa 2009-2010 sezonunda 75 puanla şampiyon olan Bursaspor'u geride bırakarak 34 haftalık bölümde rekorun yeni sahibi olacak.
KALAN 7 MAÇI KAZANIRSA...
Turuncu-lacivertliler, kalan 7 maçı kazanırsa şampiyonluğa ulaşan takımlar arasında 1994-1995'ten beri en başarılı 4. performansı sergileyecek.
2002-2003'te Beşiktaş 85 puanla mutlu sona ulaşırken, 1995-1996'da Fenerbahçe 84 puanla şampiyonluğa ulaşmıştı.
Galatasaray ise 2005-2006'da 83 puanla hedefe ulaşmayı başarmıştı.
Ligde 1996-1997'de Galatasaray, 2010-2011'de ise Fenerbahçe 82'er puanla şampiyon olmuştu.
Süper Lig'in bu sezonunda 61 puanı bulunan Medipol Başakşehir, kalan 7 maçı kazanırsa 82 puanla şampiyonluğu elde edecek.
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