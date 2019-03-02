Yalnız başına geldiği AVM’de bulunan bir restoranda yakın dostlarıyla bir araya gelen Şahin, “Yeni single çalışmam nisan ayı gibi tüm marketlerdeki yerini alacak. Şu sıralar klip çekimi için çalışıyoruz onuda yakında çekip tamamlayacağız. Şarkının ismi şimdilik sürpriz olsun” dedi. Daha sonra yaklaşık iki saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.