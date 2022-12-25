Lider Türkiye'de eleme akşamı

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Türkiye’nin ilk ve tek siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye', izleyicilerle siyasal iletişimci, stratejist ve araştırmacı Faruk Acar’ın sunumuyla Habertürk TV ekranlarında buluştu.

Her yaştan farklı mesleklere sahip 16 yarışmacının katıldığı programda yarışmacılar 4 gruba ayrılırken, gruplar için isim de belirlendi.

İlk bölümün konusu 'asgari ücret' olurken, ‘çözüm odası’ adı verilen bölüme geçen gruplar, asgari ücret üzerine çalıştı.

Grupların kendi belirledikleri sözcüleri kürsüye gelerek asgari ücret üzerine beş dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından diğer gruplardan konuşma yapan gruba sorular yöneltildi. Konuşmaların ardından zoom üzerinden gerçek zamanlı oy kullanan halk jürisinin kararıyla gecenin kazananı sözcülüğünü Metin Mutlu'nun yaptığı 'Atılım ve Hürriyet' grubu oldu.

Kaybeden üç grup: Yeni Bakış, Birlikte Yükseliş ve Hür İrade yarışmacıları, kendi grubundan elemeye göndermek istediği arkadaşını açıkladı.

Yeni Bakış grubundaki oylamada münazaraya gönderilecek isim Öznur Yağcı oldu.

Hür İrade grubu oy birliğiyle Orhan Cesur'un kürsüye çıkması gereken isim olduğuna karar verirken, Birlikte Yükseliş grubu oy çokluğuyla Deniz Kalelioğlu'nu potaya gönderdi.

Orhan Cesur, Öznur Yağcı ve Deniz Kalelioğlu; hem kendilerini hem de gruplarını temsilen üçlü münazara için sahnede. Üç adayın da sunumu için 6 dakika süresi var. Çekilen kura sonucu ilk sözü alacak kişi Öznur Yağcı oldu.

KONU: EMEKLİ, MEMUR, İŞÇİ MAAŞLARI

Üçlü münazarada konu, emekli, memur ve işçi maaşları olarak belirtildi.

İlk olarak sözü alan Yağcı, 'orta sınıfın ayağa kaldırılması' gerektiğini belirtirken, ülkenin bir ekonomik sarmal içinde olduğunu ve konuya sadece ekonomik olarak yaklaşılmaması gerektiğini ifade etti.

Oylama ise 400 kişilik jüri ekibi tarafından değil, yarışmacılar tarafından yapılacak.