Lider VakıfBank'tan 22. galibiyet

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Seçkin Yener, Metin Korkut
Yeşilyurt: D.Cebecioğlu 10, İlayda 2, Alexia 10, Scuka 11, Crombie 2, Buket, Bihter (L),Aybüke (L),Ece 2, Burcu, D.Güç
VakıfBank: Cansu, Gabi 8, Melis 2, Haak 20, Michelle 24, Kübra 6, Gizem (L),Gözde 3, Maja
Setler: 11-25, 18-25, 23-25
Süre: 77 dakika (20', 29', 28')
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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