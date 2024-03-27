Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak? Parti liderleri hangi il ve ilçelerde oy kullanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Yurt genelinde pazar günü, 31 Mart Yerel Seçimi gerçekleştirilecek. Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı. AA'da yer alan habere göre buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

KURTULMUŞ İSTANBUL'DA OY VERECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.

ÖZEL MANİSA'DA OY KULLANACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.