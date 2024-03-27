Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak? Parti liderleri hangi il ve ilçelerde oy kullanacak?
31 Mart yerel seçim için partilerin genel başkanları sandık başına gidecek. Her il ve ilçede belediye başkan adayları, muhtarlar, genel başkanlar okullara giderek oy kullanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş oyunu İstanbul'da kullanacak isimlerden oldu. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. Peki Liderler 31 Mart'ta nerede oy kullanacak? Parti liderleri hangi il ve ilçelerde oy kullanacak?
Türkiye adım adım seçime doğru gidiyor. Seçim maratonu sürerken liderlerin 31 Mart’ta nerede oy kullanacağı merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum İstanbul’da oy kullanacak. İşte Liderler 31 Mart'ta oy kullanacağı iller
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA
Yurt genelinde pazar günü, 31 Mart Yerel Seçimi gerçekleştirilecek. Belediye başkanları, belediye ve il genel meclis üyeleri ile mahalle muhtarlarını belirlemek üzere yapılacak seçimde liderlerin oy verecekleri yerler de açıklandı. AA'da yer alan habere göre buna göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oyunu İstanbul Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
KURTULMUŞ İSTANBUL'DA OY VERECEK
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy verecek.
ÖZEL MANİSA'DA OY KULLANACAK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda kullanacak.
BAHÇELİ VE AKŞENER ANKARA'DA SANDIĞA GİDECEK
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Bilkent'te Emlak Bankası Ortaokulu'nda sandığa gidecek.
DEM LİDERLERİ ADANA VE ANKARA'DA OLACAK
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Adana'nın Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokulu'nda oyunu kullanacak. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise Ankara'daki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda oy verecek.
KARAMOLLAOĞLU VE DESTİCİ BAŞKENT'TE
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Çankaya Lisesi'nde, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Etimesgut'un Fatih Sultan Mahallesi'ndeki Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde oy kullanacak.
DAVUTOĞLU İSTANBUL'DA BABACAN ANKARA'DA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Eyüpsultan'daki Göktürk Mahallesi'nde; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara Bilkent'teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oyunu verecek.
UYSAL AFYONKARAHİSAR'DA OY VERECEK
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal memleketi Afyonkarahisar'da sandık başına gidecek. Uysal, merkez Selçuklu İlkokulu'nda oyunu kullanacak.
AKSAKAL İSTANBUL'DA OY KULLANACAK
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Ünalan Mahallesi Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sandığa gidecek.
ERBAKAN VE İNCE BAŞKENT'TE OLACAK
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balgat Binnaz Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'nde, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise Yaşamkent Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oyunu verecek.
PERİNÇEK İSTANBUL'DA SANDIĞA GİDECEK
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul'da Beşiktaş Gayrettepe Şair Nedim Ortaokulu'nda sandık başına gidecek.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİN ADAYLARI
Üç büyükşehrin belediye başkan adaylarının oy kullanacakları yerler de belli oldu.
İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ'NDE OY VERECEK
Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullanacak.
KURUM KAĞITHANE'DE SANDIĞA GİDECEK
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu'nda sandığa gidecek.
YAVAŞ ÜMİTKÖY'DE OYUNU VERECEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Mansur Yavaş, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda oyunu kullanacak.
ALTINOK KARARGÂHTEPE'DE OY KULLANACAK
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Karargâhtepe Mahallesi Kocatepe İlkokulu'nda oy verecek.
DAĞ BAYRAKLI'DA, TUGAY KARŞIYAKA'DA OYUNU VERECEK
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi Şehit Nazımbey İlkokulu'nda, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay da Karşıyaka'da Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda sandığa gidecek.