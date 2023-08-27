Lif oranı yüksek besinler
Lifler, sağlık açısından büyük önem taşır. Bağırsaklardaki iyi bakterilerin beslenmesini sağlayan lifler; sindirim sistemini düzenler, kabızlığa yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.
100 gram avokadoda 6,7 gram lif bulunur.
100 gram muzda 2,6 gram lif bulunur.
100 gram enginarda 5,4 gram lif bulunur.
100 gram barbunyada 6,8 gram lif bulunur.
1 kase brokolinin 2,4 gramı liftir.
100 gram çiğ armutta 3,1 gram lif bulunur.
100 gram nohutta 7,6 gram lif bulunur.
100 gram tatlı patateste 2,5 gram lif bulunur.
Bir kase pancarın 3,8 gramı liftir.
100 gram yulafta 10,1 gram lif bulunur.
100 gram elmada 2,4 gram lif bulunur.
100 gram çiğ bademde 13,3 gram lif bulunur.
100 gram bitter çikolatada (yüzde 70-84 kakao oranı olan) 10,9 gram lif bulunur.
100 gram mercimekte 7,3 gram lif bulunur.
100 gram havuçta 2,8 gram lif bulunur.
1 kase frambuaz 8 gram lif içerir.
1 kase Brüksel lahanasının 3,3 gramı liftir.
100 gram kuru bezelyede 8,3 gram lif bulunur.