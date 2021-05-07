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Lif pamuk üretiminde bu yılki hedef 800 bin ton

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, bu yıl 800 bin ton lif pamuk üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Lif pamuk üretiminde bu yılki hedef 800 bin ton
AA

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık, bu yıl 800 bin ton lif pamuk üretmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Bertan Balçık, AA muhabirine, Türkiye'de geçen yıl 350 bin hektar alandan 625 bin ton lif pamuk üretildiğini belirtti.

Bu yıl 420 bin hektarlık alanda üretim yapılmasının hedeflendiğini aktaran Balçık, şöyle konuştu:

"Lif pamuk üretimimizde 800 bin tonlara yaklaşmayı hedefliyoruz. İnşallah bu rakamdan biraz daha yüksek çıkar diye umut ediyorum. Bu da pamuk ihtiyacımızın ancak yüzde 40’ı civarı olacak. Çünkü tüketim rakamı artıyor. Türkiye'de, tekstilde pamuk talebi gün geçtikçe artmaya başladı. Geçen sene 1 milyon 600 bin ton olan tekstildeki pamuk kullanımı bu sene 1 milyon 800 bin tonlara çıkacak. Hal böyle olunca üretimimizi, yüzde 25 artırmamıza rağmen sanayinin ihtiyacını tam olarak karşılamıyoruz. Bu da ister istemez ithalat rakamına yansıyor."

- Kuraklık endişesi

Türkiye'nin genelinde kuraklık yaşandığına dikkati çeken Balçık, şunları kaydetti:

"Bu yıl pamuk ekim alanlarında yüzde 25 artış bekliyoruz. Kuraklık etkili olsa da buna rağmen üreticimiz tekrar pamuk ekmek için bir gayret gösteriyor. İnşallah bunun semeresini hem verim hem fiyat olarak alırız. Kuraklıktan dolayı suyun dağıtımı noktasında en önemli görev DSİ ve sulama birliklerine düşüyor."

Balçık, özellikle Ege'de suyun dağıtımında büyük özen gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Önemli pamuk üretim merkezlerinden Söke ve Koçarlı özelinde durumu değerlendirmemiz gerekirse, bu iki ovamızın sulama havzalarının en sonunda olması sebebiyle suyun adil dağıtımına çok ihtiyacı var. Adıgüzel Barajı'ndan başlayarak bölgemize tahsis edilmesi gereken su miktarının sonuna kadar korunarak titizlikle ovaya ulaştırılmasını bekliyoruz." dedi.

Kuraklık nedeniyle tarlalara her yıl üç kez verilen sulama suyunun bu yıl ikiye düştüğünü aktaran Balçık, "Bu durum verim düşüklüğüne yol açacak olsa da kalitede bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum." diye konuştu.

Pamuğa verilen destek priminin üretici tarafından olumlu karşılandığını aktaran Balçık, bu desteklerin daha da artırılmasının üreticinin yükünü hafifleteceğini sözlerine ekledi.

Ege'de 330 bin dönüm alanla pamuğun en fazla üretildiği Söke ilçesinin Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de kuraklık endişesiyle bazı üreticilerin ayçiçeğine yönelmesinden dolayı yörede pamuk üretim alanlarında bir miktar azalma yaşanacağını söyledi.

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