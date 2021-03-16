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5 kıtada 80’den fazla ülkeye ihracat yapan Lila Group, pandemi döneminde de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Lila Group, yatırım değeri 450 milyon TL olan ve üretim kapasitesini yüzde 33 artıracak yeni üretim tesisini yılın ikinci yarısında faaliyete geçirecek. Tekstil sektöründe de boyahane tesisi ile hizmet veren Lila Group bu alanda da 55 milyon TL’lik yeni yatırımını Nisan ayında hayata geçiriyor.

Her yıl yeni bir yatırım projesini hayata geçirmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Lila Group CEO’su Alp Öğücü: “Her sene yeni bir yatırım haberimizi paylaşarak ‘üretimin’, ‘ihracatın’ ‘istihdamın’ hayati önem taşıdığı bu zorlu süreçte dahi ülkemize ve toplumumuza değer kattığımız için mutlu ve gururluyuz. Lila Group olarak yatırım projelerimizi duyuruyor ve zamanında hayata geçiriyoruz. Bunun son örneği kâğıt üretim alanında 2019 yılında duyurduğumuz ve 2020 mart ayında devreye aldığımız tesis yatırımımızdır. Şimdi ise yine kâğıt üretiminde 450 milyon TL yatırım bedeli olan ve 2021’in ikinci yarısında faaliyete geçecek yeni tesisimizin heyecanını yaşıyoruz. 30 bin metrekare alan üzerinde kurulan yeni tesisimiz, toplam üretim kapasitemizi yüzde 33 artırarak yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa’nın da tek çatı altındaki en büyük üretim merkezlerinden biri olmamızı sağlayacak.”

HEDEF CİRODA YÜZDE 50, İSTİHDAMDA YÜZDE 35 BÜYÜME

Büyüme ve istihdam hedefleri hakkında da bilgiler paylaşan Öğücü sözlerine şöyle devam etti: “Lila Group olarak 2020 yılını 1,3 milyar TL ciro ve yüzde 25’in üzerinde bir büyüme ile kapattık. Bugün üretimimizin %65’ini ihraç ediyor, %35’ini yurtiçi pazarda tüketicilerimizle buluşturuyoruz. 2021 yılı için ilk hedefimiz kurumumuzun yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda sürdürülebilir büyüme ve kârlılığını devam ettirmek. 2021 yılında ciromuzu ise yatırımlarımızın da etkisi ile %50 büyütme hedefimiz var. Şu anda 80’i aşan ihracat yaptığımız ülke sayısına 25-30 ülke ekleyerek pazar payımızı büyütmeyi ve 40 milyon tüketiciyi ürünlerimiz (yarı mamul/mamul) ile buluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2021 yılı için 80 milyon dolar ihracat ve toplamda 200 milyon doları aşkın ciro hedefimiz bulunuyor. 2019 rakamlarımıza göre TİM ilk 1000 listesinde ilk 200 içinde yer alıyoruz. 2021 için hedefimiz 40-50 basamak yükselmek ve ilk 150 içinde yer almak. Orta vadeli hedefimiz ise 2023 yılında Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan biri olmak. 2020 yılında devreye aldığımız tesis yatırımımız ile istihdamda kâğıt üretim iş alanında %50 artış yaşadık. 2021 yılında devreye girecek tesisimiz de %35’lik bir istihdam artışını beraberinde getirecek.”