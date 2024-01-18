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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Maylo ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan iş birliği - İş-Yaşam Haberleri

        Maylo ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan iş birliği

        Lila Kağıt markası olan Maylo Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte "Düşleyecek Büyüyecek" projesini hayata geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 18.01.2024 - 12:10
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        Maylo ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan iş birliği
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        Bir Lila Kağıt markası olan Maylo, çocukların en temel hakkı olan nitelikli eğitim için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile olan 13 yıllık iş birliğini bir adım öteye taşıdı. Maylo, TEGV ile birlikte “Düşleyecek Büyüyecek” projesini hayata geçirerek, TEGV çatısı altındaki Düşler Atölyesi’ni sahiplendi. Maylo ve TEGV, Düşler Atölyesi çatısı altında gerçekleştirilen görsel sanatlar ve drama atölyeleri ile çocukların hayallerinin gücünü sanatın öğreticiliği ile birleştiriyor.

        Yolu Düşler Atölyesi ile kesişen 6-14 yaş aralığında binlerce çocuğun hayatında fark yaratmak üzere yola çıkan Maylo Düşleyecek Büyüyecek projesi ile çocukların, kendilerini rahatça ifade eden, yaratıcılığı ve özgüveni yüksek, nitelikli bireylere dönüşmeleri hedefleniyor. Empati yeteneği güçlü ve toplumsal değerlere duyarlı bir gelecek için ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle tasarlanan ve Türkiye’nin dört bir yanında çocuklarla buluşan Maylo Düşler Atölyesi’nde, görsel sanatlar ve drama olmak üzere iki farklı atölye yer alıyor. Görsel sanatlar atölyesinde resim, heykel ve plastik sanatlarla hayal gücünü kullanarak sanatsal ürünler yaratmalarına odaklanılırken, drama atölyesinde ise role girme, doğaçlama ve oyun ile sözel ve bedensel olarak çocukların kendini ifade etmeleri öne çıkıyor. Her ikisinde de amaç, Düşleyecek Büyüyecek motivasyonundan hareketle çocukların içindeki o meraklı sesi yükseltmek, yaratıcılıklarının önünü açmak ve hayal kurmaktan vazgeçmemelerini sağlamak.

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        Maylo Düşleyecek Büyüyecek projesi kapsamında TEGV çatısı altında faaliyet gösteren Düşler Atölyesi etkinliklerini sahiplenen Maylo, çocuklara verdiği desteği bir TV filmi ile taçlandırdı. Markanın düşün gücüne olan inancını vurguladığı, bu inancını da TEGV’in eğitim DNA’sı ve çocukların hayal güçlerini perçinleyen atölye çalışmaları ile birleştirdiğini anlatan reklam filminde Maylo, çocuklar hayallerinin gücüyle düşleyerek büyüyecek diyor.

        Yurt İçi ve Yurt Dışı Marka Pazarlama Kıdemli Müdürü Neslihan Makinist Canatar: "Toplumsal, kültürel, teknolojik, bilimsel ve sosyal anlamda çok hızlı bir değişimin içinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Sınırların kalktığı ve bilginin hiç olmadığı kadar erişilebilir olduğu bu yüzyılda; eğitim, kariyer hatta sosyal hayatta bazı becerileri kazanmış kişilerin fark yaratabildiğini görüyoruz. 21. Yüzyıl becerileri olarak da bahsedebileceğimiz bu becerileri; iş birliği, iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme şeklinde tanımlayabiliriz. Bu becerileri kazanmak için işe, toplumun temel yapı taşı olan çocuklardan başlamak, onların içindeki merakı hep canlı tutacak ve akıllarındaki sınırsız hayal gücünü besleyecek fırsatlar yaratmak hepimizin görevi. İşte biz Maylo olarak bu sorumluluk bilinciyle yola çıktık ve TEGV çatısı altındaki Düşler Atölyesi’ni sahiplenerek Maylo Düşleyecek Büyüyecek projesini hayata geçirdik. Bu proje ile çocuklarımızın hem yaratıcılığını besleyip hayal güçlerini renklendirmeye hem de sanatın farklı disiplinleriyle 21’inci yüzyıl becerilerini kazanmalarına katkıda bulunmak istedik. Çocuklarımızın aydınlık yarınları düşleyip hayal kurarak inşa edeceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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