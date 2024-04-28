LİLA KAĞIT HALKA ARZ FONU NERELERDE KULLANILACAK?

Halka arz edilecek toplam payların yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'luk kısmı yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilecek.

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını Erzurum Fabrika Yatırımı, Ergene Fabrika Yatırımı ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları için kullanmayı planlıyor.