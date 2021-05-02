Burak Yılmaz ve Zeki Çelik yine attı, Lille kazandı! Lille: 2 - Nice: 0 | MAÇ SONUCU

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Lille, 35. haftada Nice'i 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 13. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu skorla tamamlandı.

Nice 48. dakikada Jordan Lotomba'nın kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Lille'de 55. dakikada bu kez sahneye diğer bir milli futbolcumuz olan Zeki Çelik çıktı ve takımının 2. golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Lille sahadan 3 puanla ayrıldı ve puanını 76'ya yükselterek liderliğini sürdürdü.