Lille - Caen karşılaşma önü

Fransa Ligue 1 maçında Lille ile Caen, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Lille 22 puanla 2. sırada, Caen 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Lille son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Caen, geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 128 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lille kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Caen sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Lille son haftadaki Amiens müsabasında 3-0 yenildi.

Caen, Nice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Lille, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, aldı. Lille, kendi sahasında 14 gol attı, 3 gol yedi.

Caen, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Caen, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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