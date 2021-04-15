Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolFransa
ABONE OL

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, takımının şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, şampiyonluk üzerine konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi

Lille'de forma giyen Zeki Çelik, takımının şampiyonluk ihtimalini değerlendirdi
AA

Takımının Montpellier ile yarın yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tamamen atlattığını söyledi.

Hastalık sürecinden bahseden 24 yaşındaki milli futbolcu, "Herhangi bir şey hissetmedim. Sadece grip gibi burnum doldu biraz. Onun dışında yorgunluk ve benzeri semptomları yaşamadım. Türkiye'de 10 günü tamamlayıp test negatif çıkınca Fransa'ya geldim." dedi.

Yarın zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Zeki Çelik, "Montpellier'e karşı oynamak zor. İyi kapanan bir ekip. Kapalı oynayan takımlara karşı zorlanıyoruz ama antrenmanlarda buna göre çalışmalar yaptık. Önemli bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Maçlara kazanmak ve savaşmak için çıkıyoruz. Artık rakibin önemi yok. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bazı lig maçlarındaki performansının yetersiz olması konusunda Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier ile görüşmeler yaptığını ve bu uyarıları dikkate alarak hatalarını tekrarlamadığını vurgulayan Zeki, bu sezon şampiyonluk şanslarına ilişkin temkinli konuştu.

"4 TAKIM DA ŞAMPİYONLUK İÇİN FAVORİ"

Ligde ilk 4 sırada yer alan lider Lille'in yanı sırada Paris-Saint Germain (PSG),Monaco ve Olympique Lyon'un bu sezon zirve yarışının içinde yer almasını beklediğini söyleyen Zeki Çelik, şöyle konuştu:

"Bundan sonra ligde ilk 4 takım da şampiyonluk için favori. Rakiplerin maçlarına baktım. Takım olarak da izliyoruz. Her takım için zorlu bir fikstür var. Puan olarak birbirimize çok yakınız. Şampiyonluk konuşmak için erken. Maç maç gidiyoruz. Takımdaki herkes şampiyonluk için oynuyor ama önümüzde çok zorlu 6 maç var. Şimdiden şampiyon olacağız diye kafamıza koyarsak bence hata olur. Ama hepimizin içinde şampiyon olma duygusu var."

Bu sezonki performanslarının sürpriz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Ligin başından beri hep yukarılara oynadık. Bence deplasman performansımız çok önemliydi çünkü genelde bu maçlarda galibiyet aldık. Ligin ilk devresinden sonra şampiyonluğa daha çok inandık. Buna tüm takım inandığı için şu an çok iyi durumdayız. Avrupa'dan elenmemizin ardından maç sayısının haftada bire düşmesi, bizim için ligde çok avantajlı oldu. Maçlara daha rahat hazırlanabiliyoruz ve maç sırasında fiziksel olarak da daha kuvvetli olacağız."

"PSG DAHA FAZLA YORULACAK"

Ligdeki en güçlü rakiplerinden PSG'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasını değerlendiren Çelik, "PSG'nin kazanması Paris futbolu için iyi oldu. Bizim açımızdan bakarsak, onlar 3 günde bir maç oynayacak ve fiziksel olarak daha fazla yorulacaklar. Bu da bizim için zirve yarışında avantaj olabilir." şeklinde görüş belirtti.

"BU KADAR YÜKSE PERFORMANSLA DÖNMESİNİ BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakarak sahalara gollerle dönen takım arkadaşı milli futbolcu Burak Yılmaz'ı değerlendiren Çelik, şunları söyledi:

"Burak Yılmaz Fransa'ya geldiğinde, bu kadar çok gol atacağını ve böyle performans göstereceğini zaten biliyordum. Fransa'da 3 yıldır oynuyorum ve oynanan futbol seviyesini biliyorum. Sakatlıktan döndü, gerçekten uzun bir süre oynayamadı. A Milli Takım'da 3 gol attı. Burada da gol attı. Bu kadar yüksek performansla dönmesini ben de beklemiyordum ama gerçekten ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi."

"MAÇLARI KAZANMAMIZDA ANAHTAR BİR ROL ÜSTLENEBİLİR"

Son dönemde iki kez Kovid-19'a yakalanarak atlatan diğer takım arkadaşı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan da övgüyle bahseden Zeki Çelik, "Yusuf'da PSG maçı öncesi Kovid-19 çıkması, onu gerçekten üzdü. Çünkü o maçta oynamayı gerçekten çok istiyordu. Kovid-19'u tamamen geçti ve antrenmanlara başladı. Bu maçta oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama geri döndüğü için şu an mutlu ve 6 maçta da ona çok ihtiyacımız var. Çünkü golcü bir oyun yapısı var. Maçları kazanmamızda anahtar bir rol üstlenebilir." diyerek sözlerini tamamladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GALATASARAY'DA NELER OLUYOR! Son dakika haberleri - Mustafa Cengiz'in sözleri sonrası Florya'da o fotoğraf...
FUTBOLFlorya'da o fotoğraf...
Son dakika haberi - Burak Yılmaz L'equipe'e konuştu: Transfer bombasını patlattı! Lille'e 2 Türk futbolcu...
FUTBOLTransfer bombasını patlattı!
Denizlispor kader sınavında
FUTBOLDenizlispor kader sınavında
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri - Hedefteki isimler...
FUTBOLTransferde gaza basıldı!
Göztepe maçında forma Halil Dervişoğlu'nda
FUTBOLForma Halil Dervişoğlu'nda
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu
FUTBOLYarın oynanacak maçların hakemleri!
Henry Onyekuru takımla çalıştı
FUTBOLOnyekuru takımla çalıştı
Kartal kritik virajda
FUTBOLKartal kritik virajda
'Mohamed'in kontratı çalındı' iddiası!
FUTBOL'Kontratı çalındı' iddiası!
Süper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor
FUTBOLSüper Lig'de 35. hafta heyecanı başlıyor